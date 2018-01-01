Госбюджет-2018 в инфографиках: Увеличение средств на оборону и «детские деньги»

23 ноября Сейм принял бюджет 2018 года, расходы которого превысят поступления. Русский TVNET в инфографиках рассказывает о том, какие сферы в будущем году парламентарии выделили в качестве приоритетных, и как изменения финансирования отразятся на жизни обычных граждан.

Наибольшее увеличение средств предусмотрено на здравоохранение - в 2018 году на данную сферу будет потрачено на 200 млн больше, чем в 2017 году, поэтому медицинское обслуживание станет для населения более доступным.

Увеличится и финансирование обороны - в 2018 году на укрепление восточной границы, борьбу с кибер преступлениями и т.д. будет потрачено на 126 млн евро больше, чем в нынешнем году, что позволить достигнуть требуемых НАТО 2% от внутреннего валового продукта. В 2018 году доходы основного госбюджета прогнозируются в размере 6,16 млрд евро, расходы - 6,49 млрд евро.

Во время распределения госбюджета Сейм также принял поправки к закону о государственных социальных пособиях - с 2018 года размер семейного пособия будет зависеть от числа детей в семье.

Базовая ставка государственного семейного пособия изменена не будет, однако будут установлены доплаты, размер которых будет зависеть от числа детей в семье.

Семьи, в которых растут двое детей, получат доплаты в размере 10 евро в месяц, трое детей — 66 евро.

За четырех детей латвийские семьи получат ежемесячную доплату в размере 116 евро, за пятерых — 166 евро, за шестерых — 216 евро, за семерых — 266 евро, а за восьмерых и более детей — 316 евро.

Также в списке главных приоритетов - мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации, решение социальных вопросов, улучшение инфраструктуры, увеличение зарплат педагогов, преподающих в высших учебных заведениях, поддержка культурных проектов, СМИ и мероприятий, связанных с интеграцией, уменьшение ставки НДС на характерные для латвийскии овощи и фрукты.

Налог в 5% будет применяться только к свежим, термически не обработанным продуктам.

Сниженная ставка НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи будет применяться в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. По прогнозам Министерства земледелия, данное нововведение будет способствовать развитию отрасли овощеводства и садоводства.

Доходы специального госбюджета социального страхования прогнозируются в размере 2,77 млрд евро, расходы - 2,65 млрд евро. Целевые дотации самоуправлениям в 2018 году составят 350,88 млн евро, дотация из госбюджета - 57,58 млн евро.

Бюджет поддержали 59 депутатов коалиции, а 37 представителей оппозиции голосовали против.