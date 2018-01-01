На участие в программе налоговой поддержки подано 6629 заявок

С 1 октября, когда начался прием заявок на участие в программе Службы государственных доходов (СГД) по погашению пеней и штрафов за налоговые долги, в учреждение подано уже 6629 заявок, сообщили агентству ЛЕТА в налоговой службе.

К 23 ноября принято 4915 решений о применении налоговой поддержки на общую сумму 34,12 млн евро.

Заявки к настоящему моменту подали 3172 физических и 3457 юридических лиц.

Положительные решения приняты по заявкам 2386 физических лиц на сумму 5,97 млн евро и по заявкам 2529 юридических лиц на сумму 40,56 млн евро. В эти суммы входят основной долг, пени и штрафы.

СГД напоминает, что налоговые должники могут подавать заявки на поддержку до 2 января 2018 года. Программа мер поддержки предусматривает, что должнику, уплатившему основной долг, погашаются пени и штрафы. Основной долг может быть разделен на части с ежемесячной выплатой. Решение о поддержке либо отказе СГД принимает в течение 21 дня после подачи заявки.