Кучинскис: портам Латвии важно привлечь белорусские грузы

Латвия заинтересована в трехстороннем сотрудничестве с Белоруссией и Китаем, особенно по привлечению грузов из индустриального парка «Великий камень», заявил в Будапеште на встрече с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Двусторонняя встреча с Кобяковым проходила в рамках саммита руководителей правительств стран Центральной, Восточной Европы и Китая «16+1».

Одно из приоритетных направлений сотрудничества с Белоруссией - транспорт и логистика. Кучинскис подчеркнул, что Латвия заинтересована в трехстороннем сотрудничестве, а для развития приграничных регионов важно способствовать сотрудничеству между недавно созданной Латгальской специальной экономической зоной и Витебской свободной экономической зоной.

Кучинскис рассказал Кобякову о латвийской налоговой реформе, подчеркнув, что налог на реинвестированную прибыль составит 0%.

Также премьеры говорили об Островецкой АЭС в Белоруссии. По словам Кучинскиса, важно, чтобы в проектах новых АЭС соблюдались все международные требования безопасности. Латвия призвала Белоруссию активно сотрудничать с заинтересованными сторонами и делиться информацией о ходе строительства.