Латвийский интернет-магазин в приятном шоке: продажи в «черную пятницу» достигли 0,5 млн

В «Черную пятницу» 24 ноября интернет-магазин 1A получил почти 5000 заказов на общую сумму 0,5 млн евро, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщил маркетинговый директор 1A.LV Нормунд Намниекс.

Самыми покупаемыми товарами были игрушки, парфюмерия и косметика, смартфоны, компьютеры и бытовые товары.

«Мы были немного удивлены - в прежние годы «Черная пятница» такого ажиотажа не вызывала. Больше всего мы рады тому, что эта акция позволила нам в боевых условиях проверить готовность нашего модернизированного склада к обработке огромного количества заказов и успешной их отправке клиентам. Важно было проверить это перед закупочным бумом в декабре», - говорит член правления управляющего предприятия 1A.LV SIA Mobilukss Марек Зуйка.

В этом году предприятие прогнозирует увеличение продаж примерно на 35% до 60 млн евро.