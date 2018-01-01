Латвии пообещали самый стремительный рост ВВП в Балтии

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник опубликовала новые прогнозы, повысив прогноз прироста ВВП в этом и будущем году для всех трех стран Балтии. В Латвии организация прогнозирует самый стремительный рост народного хозяйства среди стран Балтии.

Согласно новейшему прогнозу ОЭСР, ВВП Латвии в этом году увеличится на 5,2%, в будущем году - на 4,2%. В сентябре прогнозы ОЭСР составляли соответственно 4,3% и 3,7%.

Индекс потребительских цен в Латвии, по прогнозам ОЭСР, в этом году увеличится на 2,8%, в следующем году - на 2,9%.

В свою очередь уровень безработицы в этом году снизится до 8,7%, в следующем - до 8,3%.

ОЭСР отмечает, что рост экономики Латвии в этом году ускорится в связи с более быстрыми темпами развития в Европейском союзе и России, что будет способствовать латвийскому экспорту, а также благодаря получению финансирования ЕС, которое поспособствует притоку инвестиций. Одновременно сохранится сильное потребление домашних хозяйств, что будет обусловлено ростом зарплат.

Для Эстонии ОЭСР в этом году прогнозирует рост экономики на 4,4%, в следующем году - на 3,3%. Предыдущий прогноз для Эстонии составлял 2,6% в этом году и 3,1% в 2018 году. Потребительские цены в Эстонии в этом году вырастут на 3,7%, в следующем году - на 3,3%. В свою очередь безработица составит 6,9% в 2017 году и 7,6% - в 2018 году.

Прирост ВВП Литвы в этом году прогнозируется в размере 3,6%, в следующем году - в размере 3%. Прежние прогнозы для Литвы составляли соответственно 3,1% и 2,9%. Показатель инфляции, по прогнозам организации, в этом году составит в Литве 3,8%, в следующем году - 2,9%. Безработица в этом году уменьшится до 7,2%, а в будущем году - до 6,6%.