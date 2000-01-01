Ирландцы зовут латвийцев собирать грибы за 2000 евро

Планы ирландского кооператива по выращиванию шампиньонов CMP Mushroom развернуть в нескольких городах Латвии кампанию по поиску работников у местных работодателей вызывают серьезные опасения в том, что Латвию вновь покинет много людей работоспособного возраста, сообщает передача «900 секунд» на телеканале LNT.

Представители ирландского предприятия с 1 по 8 декабря побывают в пяти городах - Екабпилсе, Резекне, Алуксне, Балвы и Гулбене. За сбор и упаковку грибов они обещают платить работникам не менее 9,25 евро в час и гарантируют 40-50 часовую рабочую неделю, то есть зарплата до уплаты налогов может составить 1850 евро.

Латвийская конфедерация работодателей опасается, что столь

большая зарплата может привлечь и квалифицированных работников, а их отъезд в Ирландию станет большим ударом для регионов,

где уже и так не хватает рабочей силы.

В связи с этим прозвучали обвинения в адрес Государственного агентства занятости (ГАЗ), почему оно на своем сайте разместило объявление ирландской компании. В ГАЗ пояснили, что не имеют права отказать предприятию из страны ЕС в размещении объявления о вакансиях. «Публиковать предложения о работе, которые приходят из других стран Европы, - совершенно нормальная практика, потому что и наши работодатели используют возможности Европейской сети служб занятости (EURES), размещая свои вакансии в других странах», - поясняет руководитель проектов EURES в ГАЗ Лига Бауфале.

Первым городом, куда отправятся представители Ирландии, будет Екабпилс. Председатель городской думы Райвис Рагайнис от имени местных предпринимателей выразил обеспокоенность тем, что эмиграция людей в Ирландию еще больше обострит проблему нехватки рабочей силы в регионе.

«Сбор и упаковка грибов - очень тяжелая работа. Как правило, мы призываем работодателей рассказывать об условиях работы, о том, какие проблемы могут возникнуть со здоровьем,

есть ли риск аллергий», - говорит представитель ГАЗ.

Однако не исключено, что обещанная большая зарплата все равно побудит людей эмигрировать. Кроме того, работникам грибных ферм не нужно знать английский язык, им обещают проживание в общежитии за 50 евро в неделю и помощь для переезда в Ирландию.