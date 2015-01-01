Производитель рыбных консервов «Gamma-A» планирует увеличение оборота

Производитель рыбных консервов «Gamma-A» в этом году планирует увеличение оборота по сравнению с прошлым годом на 7-8%, рассказал председатель правления «Gamma-A» Айвар Леиетис.

В основном это связано с работой предприятия на экспортных рынках, но прирост был и на местном рынке.

Леиетис признал, что «Gamma-A», как и другие рыбоперерабатывающие предприятия, завершит год с убытками, что связано с общей ситуацией в отрасли, так как для поиска альтернативных рынков сбыта вместо потерянной России требуется много времени.

«Все предприятия отрасли борются примерно за одни и те же рынки.

Исключение - «Karavela», которая концентрируется на атлантической рыбе и начала раньше работать с Западом. У них больше наработки и другая специфика», - говорит Леиетис.

«Gamma-A» в этом году сделала небольшие инвестиции для нужд производства, но крупных инвестиционных проектов нет, добавил он.

Россия ввела ограничения на экспорт рыбной продукции из Латвии в 2015 году.

В 2016 году оборот «Gamma-A» составил 10,099 млн евро, что в два раза меньше, чем годом ранее, а убытки выросли в 2,4 раза до 2,61 млн евро.