Прокуратура проверит, как Агенскалнский рынок довели до аварийного состояния

SIA Roveks, с которым из-за невыполнения обязательств расторгнут договор об управлении Агенскалнским рынком, в конце октября выразило готовность участвовать в процессе приватизации рынка.

Информацией об этом располагает депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс. Председатель правления Roveksк Евгений Шеленин 30 октября обратился с заявлением в департамент собственности Рижской думы. Шеленин был в числе спонсоров партии «Согласие», свидетельствует информация KNAB.

Депутат Юрис Пуце рассказал Db.lv, что договор с Roveks об управлении рынком заключен в 1998 году, и за 18 лет компания довела его фактически до развала.

На рынке не проводились работы по поддержанию порядка, вода годами размывала фундамент здания.

Также это предприятие, которому Рижская дума шла навстречу, уже в октябре говорило о приватизации, тогда как публично это прозвучало только в середине ноября.

Пуце подозревает в этом некую аферу. Депутаты намерены подать заявление в прокуратуру.

Как сообщалось, теперь говорится о возможности на 30 лет сдать рынок в аренду. На его реконструкцию требуется около 10 млн евро.