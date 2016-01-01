Президент: нужно срочно усилить энергобезопасность страны

Президент Латвии Раймонд Вейонис поручил комиссии по энергетической безопасности в течение двух месяцев усовершенствовать предложения по укреплению энергетической безопасности государства, сообщили в президентской канцелярии.

В среду представители комиссии отчитались перед президентом о проделанной работе по анализу энергетической политики и разработке предложений по ее усовершенствованию. «Комиссия по энергетической безопасности

должна продолжить работу и в течение двух месяцев усовершенствовать свои предложения», - сказал членам комиссии Вейонис.

Он подчеркнул, что предложения должны охватывать различные вопросы энергетической безопасности Латвии в контексте долгосрочного развития государства.

Комиссия по энергетической безопасности была создана в апреле 2016 года, ее возглавляет бывший министр энергетики Юрис Озолиньш.

Ранее журнал «Ir» сообщил, что комиссия по энергетической безопасности готовит план по введению новых субсидий на производство электричества, или компоненту обязательной закупки (КОЗ) номер два. Новый проект нацелен на значительный прирост местных производственных мощностей.

Министр экономики Арвил Ашераденс заявил, что КОЗ-2 Латвия сейчас позволить себе не может, и нужно быть очень осторожными с любыми инициативами по увеличению субсидий.