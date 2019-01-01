Сейм одобрил законопроект о финансировании здравоохранения

Сейм сегодня одобрил во втором чтении законопроект о финансировании здравоохранения, не включив в него конкретные суммы прироста финансирования для медицины в последующие годы.

Вопрос о приросте финансирования и повышении зарплат медиков сегодня на заседании Сейма вызвал широкие дискуссии. Оппозиционная партия «Согласие» предложила внести в закон норму о том, что при разработке бюджета в 2018 году необходимо предусмотреть увеличение государственного финансирования здравоохранения в размере не менее 227 млн евро, в 2019 году - не менее 341 млн евро, а в 2020 году - не менее 442 млн евро.

Депутат «Единства» Ромуальд Ражукс пояснил, что конкретные цифры в законе указать невозможно, поэтому прирост финансирования будет указан в процентах.

Дискуссии на заседании Сейма вызвало также предложение указать в законе финансирование для повышения оплаты труда медицинских работников. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода ранее выразил недовольство тем, что в закон не будут включены конкретные финансовые гарантии прироста зарплат работников отрасли в 2019 и 2020 годах, однако депутаты и сегодня решили не включать в закон конкретные суммы.

Разработанный Минздравом проект закона предусматривает, что начиная с 2020 года финансирование здравоохранения составит 4% от ВВП.

Согласно законопроекту, в оплаченный государством минимум медицинских услуг будет входить неотложная помощь, родовспоможение, услуги семейного врача, необходимые для лечения лекарства и оборудование, которые компенсируются из госбюджета, а также лечение заболеваний, оказывающих значительное влияние на показатели общественного здоровья или угрожающие общественному здоровью, в том числе психические заболевания и туберкулез, и необходимые для лечения этих заболеваний лекарства.

Полную корзину медицинских услуг смогут получить люди, за которых вносились или должны вноситься обязательные платежи государственного социального страхования, лица, находящиеся под защитой государства, жители, которые вносили страховые платежи, размер которых в следующем году для неплательщиков налогов составит 1% от размера минимальной заработной платы. В 2019 году ставка поднимется до 3% от размера минимальной заработной платы, в 2020 году - до 5%.