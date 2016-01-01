Прибыль концерна «Latvenergo» за девять месяцев - 125,036 млн евро

Оборот концерна «Latvenergo» за девять месяцев года составил 679,179 млн евро, что на 0,1% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 32,5% до 125,036 млн евро, сообщила компания бирже «Nasdaq Riga».

Оборот предприятия «Latvenergo» за девять месяцев составил 362,822 млн евро, что на 1,7% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании уменьшилась на 9% до 99,622 млн евро.

За девять месяцев текущего года на 34% вырос объем произведенной концерном электроэнергии, достигнув 4088 гигаватт-часов (GWh), что в значительной мере связано с Даугавскими ГЭС, которые произвели на 65% электроэнергии больше. Произведенный «Latvenergo» объем соответствует 79% от общего количества проданной в розницу электроэнергии в Латвии, сообщили представители предприятия.

Концерн является также крупнейшим в Латвии поставщиком тепловой энергии, за девять месяцев обеспечив потребителям 1791 GWh тепловой энергии, что на 4% больше, чем годом ранее. За десять месяцев компания продала клиентам в Балтии 5189 GWh электроэнергии, в том числе в Латвии - 3428 GWh, в Литве - 1050 GWh, в Эстонии - 712 GWh.

Сумма инвестиций за девять месяцев 2017 года по сравнению с соответствующим периодом годом ранее увеличилась на 30 млн евро или 22% до 166,6 млн евро.

За девять месяцев 2016 года оборот концерна «Latvenergo» составил 678,2034 млн евро, прибыль - 94,397 млн евро.