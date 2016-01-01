Сумма жилищных кредитов в Латвии сократилась на 44,7 млн евро

В конце октября сумма кредитов, выданных латвийским домохозяйствам на покупку жилья, составила 4,367 млрд евро, что на 1% или 44,7 млн евро меньше, чем в конце 2016 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

В том числе сумма кредитов на покупку жилья, выданных на срок до года, по сравнению с концом прошлого года увеличилась на 33,6% или 24,4 млн евро до 97 млн евро.

Остаток среднесрочных кредитов на покупку жилья (со сроком от года до пяти лет) в конце октября составил 61,3 млн евро, что на 26,6% или 22,2 млн евро меньше, чем в конце 2016 года, а сумма кредитов со сроком, превышающим пять лет, составила 4,209 млрд евро, что на 1,1% или 46,8 млн евро меньше, чем годом ранее.

В конце октября 96,4% жилищных кредитов были со сроком дольше пяти лет (в конце 2016 года - 96,5%).