Курс биткойна установил исторический максимум

Курс биткойна продолжает расти. Только в воскресенье, 3 декабря, курс поднялся до нового рекордного показателя - в $11 773.

Стоит отметить, что отметку в $11 000 криптовалюта преодолела лишь на прошлой неделе. Такие показания связаны с недавней новостью о том, что регуляторы Соединённых Штатов одобрили начало торгов фьючерсами на эту криптовалюту.

Криптовалюта развивается и укрепляется с бешеной скоростьюю Лишь с начала года стоимость биткойна выросла с начала года более чем на 1000%, капитализация рынка биткойнов составляет почти $193 млрд.

Тем не менее, в заявлениях комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) на запуск фьючерсов на биткойн отдельным пунктом отмечается, что инвесторам необходимо проявлять осторожность, совершая операции с биткойнами, из-за высокой волатильности курса и иных рисков.