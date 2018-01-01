«Ригас межи» продолжит заниматься хозяйственной деятельностью в Межапарке

Комитет Рижской думы по городской собственности сегодня поддержал продление срока действия права ООО «Ригас межи» заниматься хозяйственной деятельностью в Межапарке еще на 10 лет, сообщили агентству ЛЕТА в гордуме.

«Ригас межи» занимается хозяйственной деятельностью в Межапарке уже семь лет, обеспечивая единое управление Межапарком как культурно-историческим объектом, его благоустройство, содержание, охрану, развитие и использование в интересах общества.

Как пояснил председатель правления предприятия Айвар Тауриньш,

«Ригас межи» продолжит выполнять доверенные ему самоуправлением функции и обязанности.

Планируется, что срок действия права «Ригас межи» заниматься хозяйственной деятельностью в Межапарке будет продлен с 1 января 2018 года.

Окончательное решение о его продлении примет Рижская дума.