Пострадавшим от ливней самоуправлениям выделили 400 тыс. евро

Кабинет министров сегодня одобрил выделение 401,97 тыс. евро Министерству охраны среды и регионального развития (МОСРР) на покрытие девяти самоуправлениям ущерба, причиненного объектам инфраструктуры ливнями в августе этого года.

Эти средства необходимы самоуправлениям на покрытие ущерба, причиненного ливнями инфраструктуре, а также на ремонт мостов и водных сооружений.

30% необходимого на покрытие ущерба финансирования будет выделено из бюджетов самоуправлений, 70% обеспечит МОСРР.

Самоуправление Алуксненского края получит 4148 евро, Даугавпилсского - 70 359 евро, Скрундского - 5601 евро, Резекненского - 66 755 евро, Дурбского - 103 993 евро, Прейльского - 34 880 евро, Ливанского - 14 364 евро , Гробиньского - 66 782 евро, Балтинавского - 35 088 евро.

Деньги МОСРР будут выделены из средств госбюджета на непредвиденные расходы.