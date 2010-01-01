«Food Union» вложит в развитие более 10 млн евро

Молокоперерабатывающая компания «Food Union» планирует инвестировать 11,1 млн евро в создание центра развития и инноваций по производству молочных продуктов. Для этого в течение ближайших двух лет производство ООО «Rigas piensaimnieks» будет перенесено на территорию АО «Rigas piena kombinats», закуплено новое производственное оборудование и модернизирована инфраструктура, сообщили агентству ЛЕТА представители «Food Union».

Создание центра развития и инноваций предусматривает строительство нового производственного цеха за 2 млн евро, покупку нового производственного оборудования за 2,85 млн евро, чтобы разрабатывать новые и инновационные продукты и расширять ассортимент продукции, а также концентрирование рижских производств в одном месте. Чтобы перенести производство «Rigas piensaimnieks» на территорию «Rigas piena kombinats» и улучшить существующую инфраструктуру «Rigas piena kombinats», будет инвестировано 6,25 млн евро.

«Следующий шаг вперед мы делаем в очень знаменательное время - накануне 90-летия «Rigas piena kombinats» мы сообщаем о воссоединении компаний, которые когда-то являлись одной компанией, позже разделенной на две отдельные компании. Созданная в 1928 году компания «Rigas piena kombinats», выросшая до двух производств на правой и левой стороне Даугавы в 1963 году и разделенная на две компании в 1990 году, является частью 100-летней истории Латвийского государства», - отметил председатель правления АО «Rigas piena kombinats» Нормунд Станевич.

«В нынешних условиях мощность по производству всеми любимого творожного сырка «Kаrums» достигла своего потолка. Мы не можем сделать еще больше сырков на действующих производственных линиях, и возможности разработки новых продуктов с помощью доступных нам технологий и в нынешних помещениях также ограничены. А спрос на творожные сырки продолжает расти как в Латвии, так и за границей, к тому же мы видим потенциал развития этой категории в новых форматах. Поэтому перенос производства творожных сырков и другой продукции торговой марки «Kаrums» в новые просторные помещения, а также доступ к новейшим технологиям, позволит нам с двойной мощностью создавать инновационные продукты, которыми радовать наших покупателей» - отметил член правления ООО «Rigas piensaimnieks» Артур Чирьевский.

В 2019 году запланировано начать перенос всего производства ООО «Rigas piensaimnieks» в центр развития и инноваций, тем самым концентрируя производство молочных продуктов и производство мороженого в одном месте. Это позволит компании увеличить эффективность производственных процессов, упростить логистику, уменьшить расходы и еще больше ориентироваться на инновации. Объем инвестиций в перенос производства и работы по улучшению инфраструктуры достигнет 6,25 млн евро. Все работы по созданию центра развития и инноваций планируется закончить в начале 2020 года. Для нынешней недвижимости ООО «Rigas piensaimnieks» будет найден новый владелец.

Общий оборот группы «Food Union» в 2016 году составил 247 млн евро, EBITDA - 31,5 млн евро.

Группа «Food Union» объединяет крупнейших производителей молочных продуктов и мороженого в Латвии: «Rigas piena kombinats», «Valmieras piens» и «Rigas Piensaimnieks», крупнейшего производителя мороженого в Эстонии «Premia», крупнейшего производителя мороженого в Дании «Premier Is» и дистрибьютора мороженого в Дании «Hjem Is», норвежского производителя мороженого «Isbjorn Is», румынского производителя мороженого «Alpin57Lux» и производителя мороженого в Белоруссии «Ingman Ice Cream».