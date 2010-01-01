В этом году до декабря у 41 администратора неплатежеспособности прекращены сертификаты, пятеро отстранены, деятельность восьми приостановлена, сообщила на заседании комиссии Сейма по публичным расходам директор Администрации неплатежеспособности Инесе Штейна.

Из 41 случаев прекращения сертификатов 19 администраторов не изъявили желания их продлить, восемь не подали заявки на квалификационный экзамен, а восемь не сдали экзамен.

В четырех случаях констатировано злоупотребление полномочиями, а еще двое лишены сертификата, потому что два раза были отстранены от обязанностей за нарушения.

Комиссия по дисциплинарным делам рассмотрела шесть дел и в четырех случаях применила наказания.

Проведено 22 проверки на местах практики администраторов, проверено 576 процессов неплатежеспособности, в 11,8% случаев констатированы нарушения, в 8,7% случаях были возражения.

Парламентский секретарь Минюста Янис Иесалниекс напомнил, что ы этом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполиция задержали или арестовали по крайней мере семь администраторов.