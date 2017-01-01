Оборот аэропорта «Рига» за девять месяцев достиг 40,5 млн евро

Оборот международного аэропорта «Рига» за девять месяцев 2017 года составил 40,5 млн евро - на 2,5 млн евро (6,7%) больше, чем за тот же период 2016 года, прибыль - 1,9 млн евро, свидетельствует его неревизованный отчет.

Доходы от авиационных услуг за девять месяцев составили 23,5 млн евро - на 1,6 больше, чем годом ранее.

Доходы от неавиационных услуг (сдача в аренду помещений и земли и др.) за год увеличились на 6% - до 17 млн евро.

Международный аэропорт «Рига» - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. В зимний сезон из него 20 авиакомпаниями выполняются полеты более чем в 60, в летний сезон - почти в 90 пунктов назначения.

В 2016 году аэропорт «Рига» обслужил свыше 5,4 млн пассажиров - почти 45% общего числа авиапассажиров в странах Балтии.