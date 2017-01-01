Организаторы азартных игр и лотерей за 9 месяцев заработали 202 млн евро

В Латвии доходы компаний-устроителей азартных игр и лотерей за девять месяцев 2017 года составили 202,345 млн евро - на 11,5% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.

В том числе доходы компаний от организации азартных игр составили 176,428 млн евро - на 10,2% больше, от лотерей - 25,917 млн евро, на 21,6% больше.

Доходы от игровых автоматов увеличились на 6,8% - до 142,586 млн евро, от интерактивных азартных игр - на 45,9%, до 19,22 млн евро, от игорных столов - на 10,5%, до 12,716 млн евро, от тотализаторов - на 7%, до 1,698 млн евро, от залов бинго - сократились на 16,7%, до 208 тыс. евро.

Общий оборот компаний-устроителей азартных игр и лотерей за девять месяцев 2017 года вырос на 10,4% - до 214,651 млн евро.