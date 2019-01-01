Объявлена крупнейшая сделка с недвижимостью этого года

Банк SEB предоставил долгосрочный кредит на строительство многофункционального торгового центра Akropole в Риге, на ул. Маскавас, 275b.

Это самая крупная сделка текущего года на латвийском рынке недвижимости и одна из крупнейших в Латвии, утверждают причастные к сделке стороны в своем пресс-релизе. Более подробная информация будет предоставлена 9 декабря.

Новый торговый центр планируется открыть в 2019 году, его площадь составит 98 000 кв.м., в том числе 9000 кв.м. займут офисы.

В Akropole будут работать кинотеатр, каток, рестораны и боулинг.