Самая большая среди латвийских банков прибыль - у «Swedbank»

Самая большая среди латвийских банков прибыль за девять месяцев 2017 года - у «Swedbank», далее следуют «ABLV Bank» и «SEB banka», с убытками девять месяце года завершили четыре банка: «Baltic International Bank», «PrivatBank», «Expobank» и банк «Citadele», свидетельствуют данные Латвийской ассоциации коммерческих банков.

Прибыль «Swedbank» составила 69,077 млн евро - на 1,1% меньше, чем за девять месяцев 2016 года (28,3% общей прибыли банковского сектора).

Прибыль «ABLV Bank» за девять месяцев составила 40,837 млн евро - на 33,4% меньше, чем в прошлом году (16,7%), прибыль «SEB banka» - 30,664 млн евро, на 31,7% меньше (12,6%).

Больше 10 млн евро за девять месяцев заработали еще два банка: «Rietumu banka» (21,382 млн евро) и «Luminor Bank» (19,037 млн евро). Их прибыль за год сократилась соответственно в 3,7 раза и на 35,6%.

Латвийский филиал «BigBank» за девять месяцев заработал 5,766 млн евро, «Latvijas pasta banka» - 5,749 млн евро, «BlueOrange Bank» - 5,497 млн евро, «Regionala investiciju banka» - 5,452 млн евро, «Norvik banka» - 3,253 млн евро, «Rigensis Bank» - 2,623 млн евро, «Meridian Trade Bank» - 1,058 млн евро, «Signet Bank» - 331,3 тыс. евро.

Убытки «Baltic International Bank» за девять месяцев составили 571,2 тыс. евро, «PrivatBank» - 2,269 млн евро, «Expobank» - 4,492 млн евро, банка «Citadele» - 5,567 млн евро.

Общая прибыль латвийского банковского сектора за девять месяцев 2017 года составила 243,891 млн евро - на 34,8% меньше, чем за тот же период 2016 года.