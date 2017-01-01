Латвия установила рекорд по экспорту строительной отрасли

Объем экспорта строительной отрасли Латвии в третьем квартале, по последним данным Банка Латвии, достиг рекордно высокого уровня - 73 млн евро, сообщили агентству ЛETA в Латвийском партнерстве строительных подрядчиков (ЛПСП).

Это достижение свидетельствует о конкурентоспособности и эффективности латвийских строительных предприятий в сегменте высокой добавленной стоимости, отметила руководитель ЛПСП Байба Фромане.

За три квартала 2017 года латвийский экспорт строительных услуг достиг 182 млн евро. Важнейшими рынками экспорта в этом году были Швеция (82 млн евро) и Литва (38 млн евро).

«Учитывая неопределенность среды строительства в Латвии и значительные колебания объема заказов госсектора, крупные стройпредприятия в последние годы активно работают над освоением зарубежных рынков. И производство строительных изделий, и оказание строительных услуг оказались эффективной стратегией, позволившей создать стабильную базу деятельности и найти долгосрочных партнеров. Можно прогнозировать, что эта тенденция сохранится и в последующие годы», - отметила Фромане.

При этом ЛПСП считает необходимым продолжать вносить улучшения в регулирование строительной отрасли, что позволило бы ей в полной мере использовать потенциал экспорта.