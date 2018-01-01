В реконструкцию торгового центра «Damme» вложено 3 млн евро

После ремонтных работ торговый центр расширил помещения и стал почти в два раза больше. Теперь в нем будут работать более 80 магазинов, ресторанов и предприятий, оказывающих различные услуги.

Среди новых арендаторов торгового центра - ресторан «Lido», предприятия быстрого питания «Sushi express» и «Nathan’s», магазин декоров «Duni»,

магазин для рукоделия «Hobby Style», спортивный магазин «Outlet brand sport fashion» и многие другие.

Более обширные помещения и ассортимент получили магазины «Douglas», «Vynoteka» и «Jаnis Roze». В начале 2018 года планируется открыть также магазин латвийских мясных изделий «Lauku bauda».

9 декабря состоится праздник открытия расширенного торгового центра.

Торговый центр «Damme» принадлежит ООО «RCH Management».