Шокирующий прогноз от Saxo Bank: биткоин взлетит, а потом рухнет

В 2018 году один биткоин будет стоить 60 тысяч долларов, а его капитализация достигнет 1 трлн долларов. А в 2019 году он рухнет до 1 тысячи долларов. Сегодня, 7 декабря, его стоимость уже составляет 15 тысяч долларов. Об этом говорится в «Шокирующем прогнозе» инвестиционного онлайн-банка Saxo Bank (Дания), передает Republic.

«Наши прогнозы на следующий год связаны не только с озабоченностью обвала рынка. Мы называем шокирующим все. Дело не в том, правда это или нет. Наша задача в том, чтобы спровоцировать обсуждения и размышления о возможных шокирующих направлениях развития ситуации в переломные моменты, которые неизбежно принесет 2018 год», - говорится в прогнозе.

Напомним, ранее эксперты Saxo Bank прочили биткоину подорожание. 2017 год в своем прогнозе банкиры называли «годом биткоина», предполагая, что его курс может взлететь втрое — с 700 долларов до 2100 долларов. Сейчас рыночная капитализация биткоина оценивается в 252 млрд долларов, а капитализация всего рынка криптовалют — в 404 млрд долларов.

Специалисты Saxo Bank также ожидают, что в следующем году Apple уступит звание самой дорогой в мире компании китайскому интернет-холдингу Tencent, капитализация которого в конце ноября превысила 500 млрд долларов. «Tencent сотрет других гигантов в порошок, даже если рыночная капитализация Apple после выхода чрезвычайно популярного iPhone X достигнет 1 трлн долларов», - говорится в прогнозе.

Среди других прогнозов банка в том числе такие: женщины займут руководящие позиции в более чем 60 компаниях из списка Fortune 500; отставка президента Зимбабве Роберта Мугабе запустит демократические процессы во всей Центральной Африке и приведет к возрождению ЮАР; Китай введет нефтеюани, после чего китайская валюта превысит курс доллара более, чем на 10%; Федеральная резервная система США потеряет независимость.

Saxo Bank составляет «Шокирующие прогнозы» уже больше десяти лет, описывая в них «маловероятные, но недооцененные события».