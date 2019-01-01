Владелец бренда «Laima» купил в Адажи землю для новой фабрики

Владелец бренда «Laima» «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» при посредничестве « Colliers International» заключил в среду сделку о покупке участка земли в Адажи для строительства новой фабрики «Laima».

Договор предусматривает покупку земли, прокладку дорог и коммуникаций, мелиорацию и прокладку оптического интернета на купленном земельном участке.

Перед заключением сделки участок был тщательно исследован на предмет загрязнений и качества грунта. Результаты исследований показали, что земля не загрязнена и безопасна для производства.

Одновременно разработан строительный проект новой фабрики, который предоставлен для согласования в Адажскую думу.

Строительство планируется начать весной 2018 года и закончить в первом квартале 2019 года.

Переезд фабрики и начало производства в новых помещениях запланированы на конец 2019 года.

Общий объем инвестиций в строительство новой фабрики и дальнейшее развитие «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» составит до 20 миллионов евро за три года.