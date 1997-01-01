Нехватка рабочих рук в Латвии — все ощутимее

Сокращение численности жителей приводит к тому, что работать на предприятиях становится некому. И проблема усугубляется с каждым годом. Об этом заявила глава совета Латвийской ассоциации продуктовых предприятий Инара Шуре, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Она сравнила данные о численности населения страны по возрастным группам в 1997 и 2017 годах.

«Количество работоспособного населения в Латвии сократилось драматично.

Если мы посмотрим, что количество людей в возрасте 19-20 лет сейчас в два раза меньше, чем было в 97 году, то мы можем сказать, что это вопрос не одного года. Ситуация будет становится с каждым годом все драматичнее, и нехватка рабочей силы с каждым годом будет чувствоваться все больше», — указада Шуре.

Как обстоят дела сейчас на крупных латвийских предприятих, рассказал собравшимся Том Дидрихсонс, председатель правления компании ОРКЛА, которой принадлежит бренд Laima.

«Регулярно мы видим, что нам не хватает по 30-60 рабочих каждый день. А когда начинается сезонное производство, этот вопрос становится еще актуальнее.

Мы его отчасти решаем с помощью регионов – уже пришло время к тому, что мы обеспечиваем работников транспортом, возим работников из Бауски, из других отдаленных регионов, боремся за работников с теми предприятиями, которые находятся за Ригой», — говорит Дидрихсонс.

Акционеры компании, по его словам, видят перспективы в развитии производства в Латвии, но не хотят инвестировать деньги, поскольку не видят решения проблемы нехватки рабочих рук. Если их не хватает сейчас, то что будет, если объемы вырастут? Встают вопросы о переносе производства в соседние страны.

Похожая ситуация в рыбоперерабатывающей отрасли. Андрис Бите, совладелец рыбного производства «Каравелла» заявил на заседании Совета, что вынужден отложить расширения производства – работать на конвейере некому, смены не укомплектовать. Та же ситуация и в сельском хозяйстве.

Латвийские компании охотно привозили бы работников из Белоруссии и Украины, как это делают их коллеги в соседних Эстонии и Литве.

Но там законодательство намного проще. В Латвии же предприятия должны доказать наличие специального образования и трехлетний опыт работы для каждого иностранного работника (пусть даже в Латвии он будет выполнять абсолютно неквалифицированную работу, скажем, раскладывать рыбу по ящикам). Кроме того, работникам надо платить среднюю по стране заработную плату. А она порой существенно выше средней по отрасли. Предприятие таким образом рискует стать неконкурентоспособным.

Выход, по мнению участников собрания, состоит в том, чтобы законодательно отменить абсурдные нормы – и дать возможность предприятиям свободно завозить рабочих. Разработать и внести поправки в правила Кабинета министров пообещал на заседании совета министр земледелия Янис Дуклавс.

«Проще говоря, я готов обратиться с конкретными предложениями – поправкам к правилам. И дальше посмотрим, как у нас это пойдет.

Если потребуется поддержка отрасли, что этот вопрос идет из самой отрасли, это не Дуклавс его придумал, с утра попивая чай. И ситуация в отрасли такая, как г-жа Шуре и другие коллеги описывали… И ОРКЛА, и рыбопереработчики. И правильно вы говорите, что это вопрос не только Риги», — отметил министр.

Участники совета пришли к выводу, что невыгодные условия для привлечения рабочих рук из-за рубежа созданы усилиями политиков. Пока нет ответа на вопрос, кто конкретно мешает либерализации рынка труда, и сможет ли Министерство земледелия изменить эту ситуацию.