Ушаков: «Ригас сатиксме» не может быть финансово успешным

ООО «Ригас сатиксме» как предприятие, несущее социальную функцию, не может быть финансово успешным, но оно стабильно даже в том случае, если ему нужны дополнительные дотации из бюджета самоуправления, заявил в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» мэр Риги Нил Ушаков.

На вопрос, почему тогда «Ригас сатиксме» постоянно нужны дотации из муниципального бюджета, он ответил, что с каждым годом появляются все новые затраты, и, например, в этом году нужно 12 млн евро, чтобы покрыть в государственном бюджете расходы на нулевые билеты (билеты школьникам и пенсионерам).

Что касается созванного по запросу оппозиционных депутатов внеочередного заседания комитета по делам транспорта и сообщения, которое рассмотрит вопрос о планируемой дотации «Ригас сатиксме» в размере 108,69 млн евро, то Ушаков ответил, что в каждом созыве Рижской думы проходит по крайней мере год, пока оппозиция поймет, как работает «Ригас сатиксме».