На строительство торгового центра Akropolis выделена рекордная сумма

Банк SEB предоставил долгосрочный заем в размере 106,5 миллионов евро на строительство многофункционального торгового центра Akropolis в Риге по улице Маскавас, 257b. Это самая объемная сделка года в сфере недвижимости и вообще одна из крупнейших финансовых сделок, заключенных в Латвии.

Открыть новый торговый центр планируется в 2019 году. Его общая площадь составит примерно 98 тысяч квадратных метров. Из них 90 тысяч квадратных метров будут отведены под торговые, а 10 тысяч —под офисные помещения.Также посетителям Akropolis будет доступен кинотеатр, в том числе экран IMAX, каток, особая зона развлечений и рестораны.

С уважительным отношением к историческому наследию в процессе строительства будут сохранены два дымохода Рижской фарфоровой фабрики Кузнецова и использованы кирпичи от старых зданий, снесенных на территории торгового центра. В строительстве будут использоваться и другие элементы,связанные с прошлым, особенно при создании исторической части нового комплекса— чтобы популяризировать уникальную историю этого места, выразить уважения к ней.

В торговом комплексе будет примерно 1500 новых рабочих мест и автостоянка как минимум на 2500 мест. Вокруг центра будет посажено 700 новых хвойных, лиственных деревьев и кусты, а также несколько сотен других растений; словом, будет сформирована зеленая и приятная окружающая среда для посетителей Akropolisи местных жителей.

Akropolis станет первым многофункциональным торговым центром в Латвии, который строится в соответствии со стандартами долгосрочного строительства BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method)— с использованием качественных и экологичных материалов, с заботой об эффективном потреблении воды и электроэнергии, а также с применением других долгосрочных решений.

Чтобы жители могли удобно добраться до торгового центра, будет построена новая эстакада Южного моста, а также проведены другие улучшения транспортного потока, например, планируется расширить улицу Саласпилс, создать новые подъездные пути со стороны улиц Славу и Саласпилс, улучшить доступ общественного транспорта к комплексу.