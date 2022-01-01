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СГД за 11,7 млн евро разработает дружественную систему платежей

rus.db.lv
Здание СГД | Фото: Edijs Pālens / LETA

Служба государственных доходов (СГД) планирует до 2022 года ввести фундаментально новую систему администрирования платежей (MAIS), которая будет современной, быстрой и легкой для понимания, сообщила представитель СГД Кристине Аугсткалне-Яунберзиня.

СГД признает, что нынешняя система устарела технически и морально и может стать помехой в предпринимательстве. В новой системе будут все функции, чтобы можно было в высоком качестве обрабатывать большие объемы данных.

С введением МAIS можно будет вести учет доходов государственного бюджета по принципу накопления, ввести единый налоговый счет, максимально автоматизировать внутренние процессы администрирования СГД.

Разрабатывать MAIS будет AS Exigen Services Latvia.

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