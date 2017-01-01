Налоговые поступления за 11 месяцев на 43,62 млн евро превысили план

Администрируемые Службой государственных доходов (СГД) доходы совокупного бюджета за 11 месяцев 2017 года на 43,618 млн евро или на 0,6% превысили запланированный уровень, свидетельствует информация СГД.

Администрируемые СГД доходы общего бюджета за 11 месяцев 2017 года составили 7,826 млрд евро, хотя план предусматривал 7,783 млрд евро.

За 11 месяцев в основной бюджет поступило 3,744 млрд евро, план выполнен на 99,4%. За 11 месяцев планировалось собрать 3,768 млрд евро. Фактические сборы отстают от плана на 23,386 млн евро.

Поступления от подоходного налога с населения за 11 месяцев составили 1,526 млрд евро, план выполнен на 103,2%.

Взносы государственного социального страхования составили 2,525 млрд евро, или 101% от плана.

Поступления от НДС за 11 месяцев составили 1,985 млрд евро, или 99,9% от плана.