На участие в программе налоговой поддержки подано 7780 заявок

С 1 октября, когда начался прием заявок на участие в программе Службы государственных доходов (СГД) по погашению пеней и штрафов за налоговые долги, в учреждение подано уже 7780 заявок, сообщили агентству ЛЕТА в налоговой службе.

К 7 ноября принято 6106 решений о применении налоговой поддержки на общую сумму 59,88 млн евро.

Заявки к настоящему моменту подали 3799 физических и 3981 юридическое лицо. Положительные решения приняты по заявкам 3065 физических лиц на сумму 7,19 млн евро и по заявкам 3041 юридического лица на сумму 52,68 млн евро. В эти суммы входят основной долг, пени и штрафы.

СГД напоминает, что налоговые должники могут подавать заявки на поддержку до 2 января 2018 года. Программа мер поддержки предусматривает, что должнику, уплатившему основной долг, погашаются пени и штрафы. Основной долг может быть разделен на части с ежемесячной выплатой. Решение о поддержке либо отказе СГД принимает в течение 21 дня после подачи заявки.