Вся надежда на эти 82 тыс людей: Они должны остановить рост зарплат

82 тысячи человек - это тот резерв рынка труда, который поможет остановить рост заработных плат в стране. Однако люди с низкой квалификацией или безработные не горят желанием осваивать серьезные профессии - у них либо нет времени, или нет желания, или же основная работа не позволяет серьезно заняться переквалификацией. Такие мнения сегодня прозвучали на дискуссии, посвященной проблемам долгосрочного образования (образование на всю жизнь).

Руководитель отдела прогнозирования департамента экономического развития и рынка труда Министерства экономики Янис Салминьш заметил, что в Латвии наблюдается серьезный дисбаланс на рынке труда.

С одной стороны не хватает специалистов с профессиональным образованием (около 30 тысяч человек), с другой - есть переизбыток специалистов-гуманитариев.

И еще 82 тысячи человек - это люди, находящиеся в особой группе риска. Сюда включены и молодые люди без образования, и безработные, и люди предпенсионного возраста, и низкоквалифицированные работники.

«Это тот резерв рынка труда, который сейчас не используется.

Если вернуть их на рынок труда, то это немного бы его охладило, и зарплаты не росли так быстро», - считает он.

По словам Салминьша, в Латвии много молодых людей, которые после 9-12 класса не стали учиться дальше. «Усугубили эту ситуацию так называемые жирные годы, когда в строительной сфере был большой спрос на работников, для которых не требовалось образование. Но при этом работники получали хорошие деньги за достаточно простую работу. Сейчас с этими молодыми людьми что-то нужно делать».

Переквалификация - это первое, с чего стоит начинать, и программы соответствующие для этого в Латвии есть. Они, как правило, финансируются из средств ЕС. Однако эксперт минэкономики признает, что спрос на программы переквалификации не слишком большой. «Нет мотивации среди людей, возможно потому что нет понимания проблем. - говорит он. -

Люди не готовы менять профессию, или осваивать новую, особенно если они уже в возрасте.

Есть спрос, например, на курсы флористики или маникюра. Но что это дает экономике Латвии в плане улучшения структуры? Да и сами предприниматели не готовы говорить конкретно, какие кадры им нужны. К сожалению, взрослые в Латвии реже, чем в других странах Европейского союза, ищут возможность сменить квалификацию, чтобы соответствовать требованиям рынка труда. Все эти «отставшие» — потенциальные безработные».