Латвийские деревообработчики пока не чувствуют подъема в строительстве

«Нет ощущения, что в строительстве быстрый рост. Есть ожидания, что вот-вот поступят европейские деньги и процессы пойдут, но не чувствую, что сейчас все работают и отчаянно ищут работников», - сказал он.

В Латвии древесина в основном используется в строительстве частных домов, но на них бума нет. В многоквартирных домах и публичных зданиях древесина используется только в отделке. «Правда, правительство решило, что несущие конструкции можно строить из дерева в домах до шести этажей, но это не означает, что все немедленно начнут это делать», - сказал Клауссю

По данным ЦСУ, рост в строительстве в третьем квартале составил s 25%.