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Латвия освоила более половины доступных фондов ЕС

LETА
Фото: ERIC GAILLARD / REUTERS

Латвия до конца ноября подписала договоры о софинансировании проектов из фондов ЕС на 2,3 млрд евро, что составляет больше половины доступных в текущий период планирования 4,4 млрд евро, свидетельствует обобщенная информация Минфина.

В результате интенсивного отбора каждый месяц растет число начатых инвестиционных проектов. По сравнению с предыдущим периодом, больше прогресса было в таких сферах, как исследования, развитие технологий, инновации и охрана среды.

До конца года правительству еще предстоит утвердить условия предоставления финансирования ЕС на 147,9 млн евро.

ЕС
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