Стало известно, что откроется вместо Prisma на ул. Сканстес

Во второй половине следующего года откроется магазин «Maxima XXX» в Риге, на улице Гростонас, 1, поскольку получено позитивное заключение Совета по конкуренции. В создание этого магазина «Maxima Latvija» планирует инвестировать 1,32 миллионов евро.

Поскольку Совет по конкуренции разрешил получение права аренды помещений, сейчас уже начались все необходимые работы для открытия магазина «Maxima XXX» в следующем году.

Площадь торгового зала нового магазина «Maxima XXX» будет около 3000 квадратных метров, и жителям города здесь будет доступно более 60 тысяч различных продовольственных и промышленных товаров.

Помимо этого в новом, современном магазине «Maxima XXX» будут доступны кассы самообслуживания, которые становятся все популярнее среди жителей Латвии, и их используют уже более 27% покупателей в тех магазинах, где они доступны.

С ростом популярности веганских и вегетарианских продуктов питания, в этом магазине так же намечено создание специального стенда с такими продуктами.