Госсекетарь МИД: США находятся среди десяти крупнейших торговых партнеров Латвии

США вошли в число десяти крупнейших торговых партнеров Латвии, заявил на дискуссии для предпринимателей о латвийско-американских экономических отношениях госсекретарь Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Пилдегович.

По его словам, США жизненно важны для Латвии по вопросам безопасности и с политической точки зрения.

Экспорт Латвии в США за три квартала этого года составил 212 млн евро и в третьем квартале по сравнению с тем же периодом годом ранее почти удвоился. Латвия должна использовать высокий темп развития американского рынка, чтобы еще более укрепить отношения.

В этом году восстановлено внешнеэкономическое представительство Латвии в США, а также прошла конференция для предпринимателей «Spotlight Latvia» в Чикаго. В этом году основана Латвийская торговая палата в США «LatCham», рассказал госсекретарь.

Пилдегович сказал, что будущий год в латвийско-американских отношений будет важным по ряду причин, в том числе в связи с празднованием столетия Латвии намечены важные встречи.

Руководитель внешнеэкономического представительства Латвии в США Том Звидриньш рассказал, что в этом году Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) организовало три национальных стенда Латвии на американских выставках.