Жителям не хватает 150-300 евро в месяц, чтобы перестать экономить

Согласно исследованию, проведенному порталом сравнения Gudriem.lv, в этом году половина опрошенных (51,5%) отметили, что их финансовое состояние за год улучшилось. Однако треть жителей признались, что им приходилось экономить, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. Чаще всего люди экономили на путешествиях, покупке одежды и обуви, а также на посещении общепита.

Каждый третий (31,5%) считает, что, если бы его зарплата была на 150-300 евро больше, тогда им не пришлось бы экономить каждый месяц. За два года запросы упали: в аналогичном опросе, проведенном Gudriem.lv в конце 2015 года, в качестве недостающей суммы жители чаще всего говорили о 300-400 евро.

«Каким был год для латвийских семей, на чем им пришлось экономить и что они ждут от 2018 года? « – этой теме посвящен традиционный декабрьский опрос портала Gudriem.lv (в опросе приняло участие 944 человека). Анализируя расходы домашних хозяйств в течение этого года, основные траты людей приходятся на покупку продуктов питания (так ответили 21,6%), на коммунальные платежи (16,2%), покупку одежды и обуви (9,6%), траты на здравоохранение (7,7%) и на транспортные расходы (7,5%).

Результаты показали, что

за семь лет существенно снизилась доля тех, кто экономил на продуктах питания и товарах первой необходимости.

Так, в 2011 году 15,6% сказали, что им приходилось сокращать свои траты на продукты питания (или выбирать более дешевые товары). В 2013 году таких оказалось 9,2%, - в 2015 году – 6%, а в этом году - всего 4,6%.

Чаще всего в этом году семьи экономили на путешествиях (15,7%, в 2015 году - 16,1%), посещении кафе и ресторанов (14,5%, в 2015 году - 15,2%), а также на отдыхе (12,8%, в 2015 году - 13,4%). Только 3,2% признались, что им не пришлось отказывать себе ни в чем (1,4% в 2015 году, 2,6% в 2013 году, 1,7% в 2012 году). Самый низкий показатель экономии - у покупки страховых полисов OCTA, KASKO и страхования жилья, всего 2%.

Результаты опроса показывают, что два прошедших года стали для большинства жителей страны более стабильным в финансовом плане. Например, люди меньше экономят на подарках друзьям (в этом году – 4,9%, в 2015 году - 6,5%, в 2013 – 8,4%), на транспортных расходах (в этом году 2,9%, в 2015 году - 8,3%, в 2013 году - 10,1%).

Однако по-прежнему достаточно много опрошенных заявляют, что вынуждены урезать свои ежедневные расходы. Это говорит о все еще низкой платежеспособности населения. Большая часть опрошенных (31,5%) признались, что для того, чтобы их зарплаты хватало на все необходимое, они должны получать на 150-300 евро больше ежемесячно. Еще 26,2% респондентов назвали в качестве желаемой прибавки сумму в 300-450 евро и более. В 2015 году запросы людей были выше. Чаще всего опрошенные называли сумму в 300-400 евро, которой им не хватает для безбедной жизни. А в 2013 году жители мечтали получать на 300 латов больше.

«Что Вы делали, если Вам не хватало денег до зарплаты? « -- на этот вопрос большинство опрошенных (33,7%) отвечали, что начинали экономить, как только могли.

Интересно, что в течение пяти лет постоянно снижается доля тех, кто вынужден экономить из-за нехватки денег. В 2011 году таких было 46%, в 2013 году – 44,7%, в 2015 году - 40,8%. При этом существенно упало и число тех, кто в случае финансовых затруднений начинает срочно искать подработки. В этом году таких было всего 13,3%, хотя в 2015 году - 20% а в 2013 году – 17,8%.

13,3% сказали, что в случае финансовых затруднений будут просить в долг у друзей и знакомых. Два года назад готовых одалживать у друзей было больше – 19,2%. Еще 6,7% сказали, что обращались в компании быстрых кредитов для того, что занять небольшую сумму (в 2015 году таких было 10%).

Какие еще способы дополнительного заработка указывают опрошенные? Чаще всего люди говорят о возможности использовать свои накопления, просят в долг у родственников, продают свои вещи или закладывают их в ломбарде, оформляют потребительский кредит.