Растет занятость в Рижском регионе

Хотя в целом количество работающих на зарегистрированных в Латвии предприятиях уменьшается, есть места, где оно существенно возросло, свидетельствует исследование «Lursoft» о динамике числа работающих за 10 лет в краях Латвии.

Количество работников на зарегистрированных в Риге предприятиях падает, а Марупском, Кекавском, Стопиньском краях растет. Удивительно, что быстрее растет число работников на предприятиях малых самоуправлений.

По словам эксперта Латвийской конфедерации работодателей Яниса Херманиса, рабочая сила концентрируется в окрестностях Риги.

Другие эксперты пожимают плечами в недоумении, потому что в последние два года занятость упала только в некоторых местах.

Некоторые обратили внимание на то, что за 10 лет экономически сильнее стали фермеры, потому и растет число работников на региональных предприятиях. Допускается, что рост идет за счет уменьшения нелегальной занятости, однако вопросов после исследования больше, чем ответов.