Уровень теневой экономики в Латвии за год снизился примерно на 1% - до 20-23% от внутреннего валового продукта,- свидетельствует исследование, проведенное Латвийской торгово-промышленной камерой совместно с Высшей школой экономики.

Как поясняет профессор Высшей школы экономики Арнис Саука, всю теневую экономику можно разделить на две части.

Первая - это легальный бизнес, который уклоняется от полной уплаты налогов, и вторая часть - это нелегальный бизнес, который чаще всего связан с контрабандой и наркотиками,

и реже - с нелегальной занятостью. Вторую часть теневой экономики исследовать гораздо сложнее, чем первую, потому что она полностью находится в тени.

«Начиная с 2012-13 годов объем теневой экономики в Латвии падает, - говорит профессор. - Однако до сих пор четвертая или пятая часть экономики Латвии находится в тени. И если для 2012 года снижение теневой экономики на 1% в год можно было бы считать нормой, то сейчас, когда экономика в целом растет очень быстро и даже есть некоторые признаки перегрева, уровень теневой экономики должен был бы снижаться быстрее».

Профессор считает, что

в краткосрочной перспективе от теневой экономики предприятие может получить выгоду, но в долгосрочной перспективе - нет.

«Все очень просто: если конкретное предприятие не платит налоги, то его честный конкурент через какое-то время поймет, что можно работать и без уплаты налогов,- приводит пример Саука. - И тогда оба предприятия столкнутся с тем, что они не могут получить кредит в банке, экономика в Латвии растет медленнее, налогов собирается меньше, инвестиции не приходят в страну, и возникает много других проблем».