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Евродепутаты хотят упростить жизнь телекомпаниям

Русский TVNET
Фото: EPA/Scanpix

Евродепутаты дали зеленый свет новым правилам предоставления услуг радио и телевидения, цель которых — сделать теле и радиопередачи более доступными в других странах ЕС, для чего нужно будет упростить процесс получения авторских прав.

В данный момент вещательным организациям надо в очень короткий срок приобретать авторские права в каждой стране, в которой предлагаются передачи новостей и актуальных событий. В соответствии с новыми правилами авторские права надо будет приобретать только в своей стране. Процесс получения авторских прав будет упрощен и для операторов, которые предлагают пакеты абонирования.

Депутаты Европарламента отмечают, что геоблокировка будет все же возможна, если держатели прав и вещательные организации будут включать такой пункт в свои договоры.

Европарламент
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