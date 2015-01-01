У Латвии есть шанс получить от Европы еще 615 миллионов

Европейский фонд стратегических инвестиций, который начал свою работу в 2015 году, будет работать до 2020 года с дополнительной финансовой поддержкой. Такое решение было принято путем голосования европарламентариев. Планируется, что Латвия за два года получит дополнительные средства в размере 615 млн евро.

Цель фонда — увеличение объема инвестиций в Европе и, посредством этого, улучшение экономического положения Европы. Согласно стратегии программы, необходимо финансировать не только проекты публичного сектора, но оказывать поддержку и частному сектору, а также международным проектам. Кроме того, приоритетом фонда являются инновационные проекты, которые не могут найти стороннюю материальную поддержку.

Члены Европарламента (ЕП) надеятся, что благодаря данным инвестициям удастся увеличить количество рабочих мест и конкурентоспособность.

«Благодаря Европейскому фонду стратегических инвестиций в ЕС уже создано около 600 тыс. рабочих мест. А число малых и средних предприятий, получивших поддержку, достигает 400 тыс.», - комментирует представитель ЕП Хосе Мануэль Фернандес.

Известно, что по данной программе финансирование в размене 30 млн. уже получили Латвийский университет, а также предприятие Rīgas satiksme, в которое Европа инвестировала 75 млн. евро.

Общий бюджет дополнительного финансирования составит 500 миллиардов евро, из которых Латвия может получить 615 млн. На данный момент от Европейского фонда стратегических инвестиций Латвия получила уже 182 млн евро.

Наши северные соседи, эстонцы, до сих получили инвестиции на сумму 112 млн евро, и в дальнейшем могут получить еще 803 млн. До ноября 2017 года Литва получила 324 млн евро. В страну планируется инвестировать ещё 934 млн.