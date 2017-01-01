Министр финансов пообещала бороться с зарплатами «в конвертах» в строительстве

Государство продолжит бороться с теневой экономикой в отрасли строительства и с выплатой зарплат «в конвертах», заверила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола на организованном Минфином «Форуме налогоплательщиков 2017».

В борьбе с теневой экономикой Латвия уже добилась первых серьезных результатов, подчеркнула она. Об этом свидетельствует исследование австрийского профессора экономики Фридриха Шнейдера, по данным которого в 2016 году удельный вес теневой экономики в Латвии составлял примерно 23% ВВП, тогда как в Литве - 24,9%, а в Эстонии - 25,4% ВВП.

Уменьшение теневой экономики означает также увеличение налоговых поступлений, отметила министр. В 2016 году госбюджет был перевыполнен на 60 млн евро, в 2017 году будет перевыполнен на 75 млн евро.

В ближайшем будущем в борьбе с теневой экономикой государство сосредоточится на тех сферах, где наблюдается ее наибольший удельный вес.

Рейзниеце-Озола уверена, что теневую экономику можно побороть, улучшив администрирование и взимание налогов. Одним из решений она назвала начатую Службой госдоходов (СГД) работу над созданием единой системы налогового счета, которая начнет действовать в 2021 году. СГД намерена также усилить свою аналитическую работу, ожидаются изменения в методологии аудита и другие решения.

Как сообщалось, сегодня Министерство финансов проводит «Форум налогоплательщиков 2017», посвященный борьбе с теневой экономикой.