Америкс: Агенскалнский рынок будет, но не за деньги думы

«Рынок там будет. Не супермаркет, не другие торговые точки. В наших планах там рынок, вопрос в том, как мы достигнем этой цели. Думаю, сначала надо на конкурсе найти частного партнера, который на 30 или больше лет возьмет рынок в аренду с условием, что он его обслуживает, сохраняет и ремонтирует», - сказал вице-мэр Риги Андрис Америкс в передаче RīgaTV 24 Preses klubs.

По его словам, на ремонт рынка потребуется время.

«Так же, как мы ремонтировали дворец культуры Ziemeļblāzma или дворец культуры ВЭФ, когда учреждение на какое-то время прекращает работу или переезжает. Это полтора-два года»,- сказал Америкс. Он добавил, что

рынок, скорее всего, не будет ремонтироваться на средства самоуправления.

Оппозиционный депутат думы Юрис Пуце утверждает, что деньги имеются по крайней мере на то, чтобы выполнить срочные ремонтные работы. Они обошлись бы в несколько десятков тысяч евро, и это можно сделать немедленно.