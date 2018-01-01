«Ригас сатиксме» в этом году купило 60 новых автомашин

Муниципальное предприятие ООО «Ригас сатиксме», запросившее на 2018 год у Рижской думы дотацию в размере 108 млн евро, в этом году купило в лизинг 60 новых автомашин, в том числе класса люкс, пишет в четверг газета «Латвияс авизе».

По официальным данным Дирекции безопасности дорожного движения (SCDD), в этом году «Ригас сатиксме» зарегистрировало 68 новых транспортных средств, но лишь шесть из них - средства общественного транспорта (автобусы «Solaris Urbino»).

Отдельную группу составляют транспортные средства класса люкс: три новых микроавтобуса «Mercedes Benz V-Klasse» по цене от 70 тыс. до 80 тыс. евро, один микроавтобус «Mercedes Benz Vito Tourer» по цене 50 тыс. евро, автобус «Mercedes Benz Tourismo RHD-L» который в Европе стоит не меньше 220 тыс. евро.

Остальные купленные в 2017 году транспортные средства - легковые автомашины разных марок и моделей, включая внедорожник и еще несколько автобусов и специальных транспортных средств. Все они - новые, 2017 года выпуска и не предназначены для перевозки пассажиров в столице.

Как поясняет само «Ригас сатиксме», новый туристический автобус класса люкс «Mercedes Benz» куплен «вместо старого автобуса «Volvo B12» и используется для услуг проката», а все остальные - «дежурные и служебные транспортные средства предприятия, используемые для выполнения непосредственных работ, например, для контролеров автостоянок, контролеров общественного транспорта, обслуживания электросетей и т. д.».

На сайте «Ригас сатиксме» предлагается прокат микроавтобусов и туристических автобусов, но среди сдаваемых напрокат транспортных средств нет ни нового автобуса «Mercedes Benz», ни микроавтобусов этой марки.