Смотрите, как Maxima хранит и комплектует товары

Стеллажи под потолок, специальный транспорт для транспортировки паллет с товарами, работники в ярких жилетах. Нет, речь идёт не о строительном магазине, а о логистическом центре, через который, наверняка, прошли практически все товары, которые находятся на полках ваших холодильников. А вы знали, что для того, чтобы вы могли полакомиться любимым йогуртом или успеть закупиться освежающими напитками с жаркий летний день, используется практически «искусственный разум» - программа, которая рассчитывает количество необходимых факторов, включая прогноз погоды, а фуры, перевозящие товар в течении месяца вместе «наматывают» по Латвии около 770 тыс. километров?

Ежедневно в магазинах данной сети жители Латвии приобретают около 26 тысяч товаров. Лишь 10% этих товаров на полки магазина попадают непосредственно от производителей, остальные - поставляются централизовано из логистических центров. Продукты, имеющие срок годности менее трех дней, доставляются дистрибьюторами. Русский TVNET посетил логистический центр Abras торговой сети Maxima для того, чтобы узнать - какой путь проделывают товары, прежде чем попасть на полки наших магазинов, и как продукты, которые мы покупаем, хранятся и сортируются в специальных центрах.

Логистический центр является не только местом хранения товаров, но и точкой, где во время приёма проверяется их качество, количество, внешний вид, упаковка, срок годности и т.д.

У торговой сети Maxima два логистических центра - Abras, находящийся в Кекавском крае, и Šarlotes в Олайне, где происходит логистика свежей и мороженной продукции. В двух этих центрах комплектуются товары для магазинов всех городов Латвии.

Всё начинается с того, что торговая компания ищет поставщиков и проводит с ними переговоры. Когда договоры подписаны, необходимо рассчитать необходимое количество тех или иных товаров. Для этого используется специальная компьютерная программа. Интересно, что она учитывает множество факторов, включая праздники и даже прогноз погоды. Это необходимо потому, что

повышение температуры даже на один градус оказывает значительное влияние на объёмы продаж некоторых товаров - логично, что в жару люди активней покупают воду и мороженное, чем в дождливый день.

Сотрудники логистического центра занимаются комплектацией товаров - задания они получают с помощью голосовых команд через специальное устройство.

Готовые паллеты с товарами отправляются в магазины - ежедневно два логистических центра укомплектовывает 3830 паллет, а это почти полтора миллиона паллет в год.

В магазины товар транспортируется на грузовых автомобилях.

В течении месяца общее расстояние, которое проделывают все грузовики компании, достигает примерно 770 тыс. километров.

В двух логистических центрах работают 546 человек, которые отвечают за то, чтобы у вас всегда была возможность найти на полках магазина свои излюбленные продукты.