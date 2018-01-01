Революция в сфере подоходного налога наступит 1 января

Дифференцированный подоходный налог с населения (ПНН), повышенный необлагаемый минимум, но только для брутто-доходов до 1000 евро, изменение потолка расходов на здравоохранение, образование и пожертвования - все эти перемены ждут жителей Латвии с 1 января.

Изменения в сфере ПНН эксперты считают самыми значительными не только за последние 6-8, а даже за 20-25 лет.

Мнение предпринимателей и бухгалтеров об этих нововведениях отличаются. Планируемые изменения на конференции «Х-фактор в налоговом регулировании» оценивали эксперты DB в сотрудничестве с BDO LAW, AS BDO Latvia и RISEBA.

«В Латвии с 2018 года будет три ставки ПНН: для брутто-доходов до 20 004 евро в год ставка составит 20%, для доходов от 20 004 до 55 000 евро - 23%, а для доходов свыше 55 000 евро в год - уже 31,4%», - рассказала на конференции руководитель проектов AS BDO Latvia Елена Бартуле.

Она подчеркнула, что

в результате все будут платить меньший налог, за исключением случаев, когда у человека несколько мест работы

- на втором месте работы (где не подана налоговая книжка) ПНН будет взиматься по ставке 23%, хотя брутто-зарплата на обоих рабочих местах и не достигает 1667 евро в месяц.

«Не облагаемый ПНН минимум будет увеличен до 200 евро вместо нынешних 60-115 евро, однако для тех, чья брутто-зарплата в месяц превышает 1000 евро, необлагаемый минимум составит 0. Кроме того, необлагаемый минимум в размере 200 евро будет только у тех, кто получает минимальную зарплату (430 евро) или немного больше, а для всех остальных он будет меньше», - отметила Елена Бартуле.

«Если по поводу изменений подоходного налога с предприятий я настроена положительно, то по поводу изменений ПНН отнюдь нет. Бухгалтеры до сих пор не знают, как будут рассчитывать зарплаты», - сказала на конференции член правления Ассоциации бухгалтеров Лилита Берзиня.