«Aldaris» будет поставлять пиво в Китай, Францию и Нидерланды

Пивоваренное предприятие «Aldaris» начало реализацию продукции в Китае, Франции и Нидерландах, сообщили на предприятии.

«Aldaris» уже экспортирует продукцию в восемь стран мира, из которых крупнейшим рынком является Великобритания - 78,71% общего объема экспорта.

Договор с Китаем о поставках пива был заключен год назад, но долго шел процесс проверок, согласования и сертификации, так как китайские правила значительно отличаются от европейских.

Одним из новых рынков, куда будет поставлять пиво предприятия, стали Нидерланды,

где заключены два договора о сотрудничестве. Во Франции договор заключен с одной из сетей продовольственных магазинов.

«Aldaris» является предприятием датской группы «Carlsberg».