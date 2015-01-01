Строительство в Латвии расцветает, СГД отрегулирует зарплаты

В этом году специалисты Бюро по контролю за строительством провели 766 проверок как на строящихся, так и в находящихся в эксплуатации общественных зданий. В ряде случаев здания были признаны опасными для эксплуатации и их пришлось закрыть. В их числе – торговые центры, учебные и спортивные заведения, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

В ведении Бюро по контролю за строительством сейчас находится более 10 000 зданий, которые называются общественными – это торговые и офисные объекты, учебные и спортивные здания.

С 2015 года бюро проверило состояние более 3 тысяч таких строений. В этом году были проверены 540 зданий. В 35% случаев они были в хорошем состоянии, в 57% зданий были констатированы нарушения, не мешающие эксплуатации, а вот эксплуатацию 18 объектов пришлось запретить.

«Причиной было то, что механическая прочность и стабильность зданий была под вопросом», — говорит директор Бюро по контролю за строительством Светлана Мякушкина.

По ее словам, всего в 25% случаях риски, связанные с эксплуатацией здания, возникли по вине строителей или проектировщиков. В большинстве своем, в плохом состоянии здания были виноваты сами владельцы или управляющие.

Эксперты побывали и на 720 строительных площадках, на которых в 33% случаев были констатированы различные нарушения,

а на шести объектах — и вовсе остановлены работы. Результаты проверок показали, что строительная отрасль нуждается в более жесткой системе внутреннего контроля.

В свою очередь заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдмунд Валантис считает, что в уходящем году строительная отрасль в Латвии развивалась успешно.

«Мы можем гордиться, что экспорт в строительной отрасли поднялся на самый высокий уровень за всю историю. Эта отрасль, которая была ориентирована только на внутренний рынок, стала экспортной. Эта отрасль способна обслуживать и внутренний спрос.

Год был примечателен также и тем, что выросли общие объемы строительства.

Мы можем гордиться и тем, что в рекордно короткие сроки мы смогли ввести систему электронного учета рабочего времени, — и разработали правовое регулирование этого процесса, и практически ввели в действие эту систему на крупных строительных объектах», — рассказал представитель Минэкономики.

Введение электронной системы позволило снизить уровень теневой экономики, а он в строительстве, традиционно, высок.

Кроме того, в этом году было подписано соглашение между строительными компаниями и Службой госдоходов о введении средней зарплаты в отрасли, что позволит создать лучшие условия для конкуренции.

В планах на ближайшие годы — увеличение общего оборота строительных услуг в Латвии до 3 миллиардов евро, сокращение документооборота и уровня бюрократии, а также, конечно, улучшение качества строительства.