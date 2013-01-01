Norvik Banka подал иск против Латвии в международный арбитраж

На этой неделе AS Norvik Banka и его контролирующие акционеры подали в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) иск против Латвии.

Владелец банка Григорий Гусельников - британский инвестор, купивший банк в 2013 году и инвестировавший в Латвии более 100 млн евро, то есть является одним из крупнейших частных инвесторов в стране, пояснили в банке.

«Банк и его контролирующие

акционеры обратились в арбитражный суд из-за несправедливого, неверно мотивированного и необоснованного подхода со стороны регулирующих банков,

противоречащего международному праву.

Иск в арбитражный орган подан после неудачных переговоров между банком и правительством Латвии, Банк предложил несколько решений, которые не потребовали бы финансовых расходов. Банк и его акционеры не оставляют надежды добиться взаимовыгодного примирения с правительством Латвии, но начинают арбитражный процесс, чтобы сохранить и осуществить свои законные права», - заявили представители банка.

Более подробная информация о конфликте является конфиденциальной.

Подача иска на деятельность Norvik Banka никак не влияет.