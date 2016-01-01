Банк Латвии повысил прогноз ВВП на текущий год до 4,7%

Банк Латвии (БЛ) повысил прогноз прироста внутреннего валового продукта (ВВП) на текущий год с прежних 4,2% до 4,7%, сообщил журналистам в пятницу президент центрального банка Илмар Римшевич.

Также БЛ повысил прогноз роста экономики в 2018 году с 3,8% до 4,1%.

Как отметил Римшевич, в 2017 году рост народного хозяйства Латвии благодаря сильному внешнему спросу, росту инвестиций и частного потребления оказался более быстрым, чем ожидалось, поэтому прогноз ВВП повышен до 4,7%.

«Нужно отметить, что сильный экономический рост ожидается и в дальнейшем, однако темпы немного замедлятся из-за более умеренного роста внешнего спроса и инвестиций», - сказал глава центрального банка.

В то же время, как подчеркнул Римшевич, хотя народное хозяйство Латвии продолжает демонстрировать достаточно быстрые темпы роста, наряду с увеличением инвестиций и покупательной способности населения наблюдается все нарастающий дефицит рабочей силы. Это, в свою очередь, оказывает давление на зарплаты и цены, что негативно сказывается на конкурентоспособности латвийских предприятий. Слабая конкурентоспособность, в свою очередь, означает, что темпы роста латвийской экономики в среднесрочный период могут замедлиться.

Как сообщалось, прирост ВВП Латвии за девять месяцев этого года в сравнительных ценах по сезонно и календарно не выровненным данным составил 4,7% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.